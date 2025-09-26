«Рейнджерс» могут предложить Панарину пойти на понижение зарплаты в новом контракте

Руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет продлить контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Об этом сообщает Sportsnet.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, в клубе ориентируются на ситуацию, в которой оказались Анже Копитар и «Лос-Анджелес Кингз» два года назад. Тогда хоккеиста попросили пойти на понижение зарплаты. Как отмечает инсайдер, всё зависит от готовности россиянина пойти на уступки. Пока стороны не согласовали новое соглашение.

«Я знаю, что в какой-то момент межсезонья у «Рейнджерс» был своего рода концептуальный разговор с Панариным: «Можно ли сделать для «Рейнджерс» то же, что Копитар сделал для «Кингз»? Очевидно, что на данный момент этого не произошло. Не знаю, к чему это приведёт, не знаю, будет ли это возможно, но я знаю, что обе стороны провели этот разговор», — заявил Фридман.

Соглашение 33-летнего нападающего с командой с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2025/2026.