Силаев: при Исакове тактических разборов в «Торпедо» стало больше

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Алексеем Исаковым. Напомним, ранее с командой работал Игорь Ларионов.

– Сильно отличается процесс подготовки у Алексея Исакова?

– В плане организации процесса на сборах всегда много общего. Утром – лёд, зал, вечером – тактический лёд. По нагрузке всё примерно то же самое, но стало больше тактических моментов.

– Теория была новая или её просто было больше?

– Теория для кого-то была новой. Я с Алексеем Геннадьевичем уже третий год работаю, его требования знаю. А для новичков многое было в новинку. Поэтому тактических моментов стало больше, — приводит слова Силаева «ВсеПроСпорт».