Суд вернул капитану «Ак Барса» Яшкину иск о разводе с супругой

Суд в Москве вернул капитану «Ак Барса» Дмитрию Яшкину его иск о разводе с супругой певицей Надией, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Заявление возвращено заявителю», — рассказали в суде. Причину этого в суде не раскрыли. Иск о расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей – был подан в столичный суд в июле этого года, Яшкин значился по нему истцом, Надия Салехжанова – ответчицей.

Дмитрий и Надия познакомились в 2014 году, а в 2015-м пара поженилась. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе, так как в то время чешский форвард выступал в НХЛ. Надия в основном поёт о любви, но в репертуаре есть пара песен, посвящённых хоккею – «Шайбу!» и «Я в порядке».

