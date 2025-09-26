А. Коваленко оценил, рискует ли Хартли, перестраивая «Локомотив» на более атакующий хоккей

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о перестройке «Локомотива» при главном тренере Бобе Хартли.

— Не рискует ли Хартли, перестраивая «Локомотив» на более атакующий хоккей?

— Когда у команды есть фундамент, профессионал может её достраивать так, как ему хочется. Полная аналогия с возведением дома.

Читал в прессе интервью Дмитрия Рябыкина, помощника Хартли. Новые тренеры делают «Локомотив» более атакующим и силовым, стало больше давления в чужой зоне, это бросается в глаза. Имеют право – тем более пока новый курс подтверждается результатом, «Локомотив» идёт в лидерах Запада. Отсюда и недавняя крупная победа «Локомотива» над новым ЦСКА, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.