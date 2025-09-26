Скидки
Александр Хмелевски обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» после ухода

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» после своего ухода из уфимского клуба.

«Дорогая Уфа и весь Башкортостан! Хочу поблагодарить всех, кто был со мной на протяжении трёх с лишним лет! Для меня было честью играть перед такими замечательными болельщиками! Спасибо всем моим товарищам по команде, которые боролись плечом к плечу вместе со мной всё это время; без вас, ребята, ничего бы не было. Также хочу поблагодарить тренерский штаб за то, что вырастили меня как игрока и личность. Уфа всегда будет занимать особое место в моём сердце, я желаю клубу всего наилучшего», — написал Хмелевски на своей странице в социальной сети.

