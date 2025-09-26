Скидки
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
18:30 Мск
«Любое поражение на вес золота». Дементьев — о конкуренции в КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о конкуренции среди команд Континентальной хоккейной лиги.

«Я бы очень высоко оценил Нижнекамск. Лестные слова отправил бы «Торпедо» с их результатом. Эти команды точно отличились со знаком «плюс». Даже «Сочи» выглядит очень неплохо. Я уже давно говорил, что лига подравнялась. В этом году тем более нет команд, которые являются 100% поставщиком очков для других. И тот же «Амур» выигрывает у ЦСКА. От «Адмирала» набор очков следовало ожидать.

Прошлый сезон всё это показал, но мало кто обращал на это внимание. То, что разница между вторым и седьмым местом в конференциях была шесть-семь очков, говорит об очень большой плотности в чемпионатах. Любое поражение на вес золота. Сейчас любой может обыграть любого. Даже Уфа, находясь на последнем месте на Востоке, показывает хороший хоккей, несмотря на все финансовые проблемы. Хороший организованный хоккей, длинная скамейка, просто не везёт. Ну хорошо, завтра у них всё будет залетать. Чемпионат очень интересен, и уже не один год. Здорово!» — цитирует Дементьева Vprognoze.

«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру
