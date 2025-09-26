Скабелка высказался про изменения в «Локомотиве» с приходом Боба Хартли

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка оценил изменения в стиле игры «Локомотива» после смены главного тренера. Напомним, клуб возглавил Боб Хартли.

«Локомотив» после ухода Никитина изменился. У Хартли другой подход к работе в клубе. «Локомотив» при Хартли и при Никитине — это разные команды. Они не похожи. Новый главный тренер уже внёс свои изменения и будет продолжать это делать», — приводит слова Скабелки Metaratings.

«Локомотив» с 13 очками после восьми проведённых встреч занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшей встрече железнодорожники сыграют дома с «Автомобилистом».