«Автомобилист» посетил кладбище в Ярославле, почтив память погибшей команды «Локомотив»

Тренерский штаб и хоккеисты «Автомобилиста» посетили кладбище в Ярославле, где почтили память погибшей в 2011 году команды «Локомотив».

Напомним, уральский клуб сыграет сегодня с «Локомотивом» на «Арене-2000».

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.