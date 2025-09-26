Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» посетил кладбище в Ярославле, почтив память погибшей команды «Локомотив»

«Автомобилист» посетил кладбище в Ярославле, почтив память погибшей команды «Локомотив»
Комментарии

Тренерский штаб и хоккеисты «Автомобилиста» посетили кладбище в Ярославле, где почтили память погибшей в 2011 году команды «Локомотив».

Напомним, уральский клуб сыграет сегодня с «Локомотивом» на «Арене-2000».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Материалы по теме
Финал, в котором сплелись боль и счастье. В истории КХЛ не было момента эмоциональнее
Видео
Финал, в котором сплелись боль и счастье. В истории КХЛ не было момента эмоциональнее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android