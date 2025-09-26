«Никаких ожиданий от сезона не осталось». Двукратный чемпион мира Прошкин — о «Салавате»

Трёхкратный чемпион России, двукратный чемпион мира Виталий Прошкин высказался об изменениях в «Салавате Юлаеве».

«В «Салавате» с самого начала сезона осознавали свои проблемы с бюджетом. Когда из команды ушли основные игроки, никаких ожиданий от текущего сезона не осталось. Возможно, уфимцы смогут выйти в плей-офф. Но чтобы занять третье место, как в прошлом году… Это будет чем-то из области фантастики. Ушли все лидеры: забивные ребята, иностранцы. Чтобы найти им замену среди своих, местных игроков, нужно время. За год этого не сделаешь. Будем надеяться, что оставшиеся игроки смогут заменить ушедших лидеров и побороться за плей-офф», — приводит слова Прошкина «РБ Спорт».