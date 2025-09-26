Скидки
Защитник «Торпедо» Силаев рассказал, что было самым сложным в его первом сезоне

Защитник «Торпедо» Антон Силаев ответил на вопрос, что было самым сложным в его первом сезоне.

– Если вспомнить первый сезон, что было самым сложным?
– Наверное, внимание к себе. Постоянные звонки, интервью, статьи. Я пытался абстрагироваться, но это было тяжело. Со временем, смотря на других хоккеистов, на их интервью, я понял: они не реагируют так остро. Постепенно и я стал относиться спокойнее. Это приходит только с опытом. Хороший пример: Овечкин. Он может полтора часа давать интервью, говорит правильные слова, и всё, — приводит слова Силаева «ВсеПроСпорт».

Ранее Силаев рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Алексеем Исаковым.

