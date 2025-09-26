Сушинский сравнил системы Боба Хартли и Игоря Никитина

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился мнением о тренерских стилях наставника «Локомотива» Боба Хартли и главного тренера ЦСКА Игоря Никитина.

«В системах Хартли и Никитина очень много похожего, они оба обращают внимание на одно и то же. И Игорь Никитин, и Боб Хартли докапываются до деталей и из-за этого демонстрируют результаты», — приводит слова Сушинского LiveResult.

В прошлом сезоне под руководством Никитина ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии железнодорожники обыграли «Трактор». Сейчас с клубом из Ярославля работает Боб Хартли. В нынешнем сезоне «Локомотив» после восьми матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.