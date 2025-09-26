Владислав Третьяк провёл совещание по вопросам развития хоккея в Екатеринбурге

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провёл совещание с руководством городского филиала ФХР.

В рамках встречи он ознакомился с докладом начальника отдела проведения соревнований Евгения Деменьшина о детско-юношеских, женских и любительских турнирах, проводимых в Екатеринбурге и Свердловской области. Третьяк дал рекомендации по совершенствованию системы спортивной подготовки в регионе и обозначил основные направления развития хоккейной системы в регионе.

«Свердловская земля – один из ключевых хоккейных регионов нашей страны, который выращивает замечательных мастеров, кандидатов в сборные команды России. Это один из флагманов развития нашего вида спорта, нами ведётся масштабная многогранная работа. Качественная система соревнований, совершенствование системы подготовки детско-юношеского резерва, отличная организация турниров, впечатляющий прогресс в деле возведения новых катков и хоккейных коробок.

В рамках совещания мы подробно обсудили ситуацию во всех сферах – детско-юношеский хоккей, «Золотая шайба», женские турниры. На этих направлениях – достойные достижения и хорошие результаты, но в спорте нельзя останавливаться ни на секунду. Обозначены направления дальнейшего развития, рабочие планы на будущее.

ФХР помогает улучшать условия, в которых тренируются и играют юные спортсмены, а также уделяет особое внимание повышению квалификации всех специалистов. Ведётся регулярное обучение тренеров и судей, в процесс подготовки внедряются самые передовые инновационные методики – такие как национальная программа подготовки хоккеистов. Повышение качества работы с молодым поколением игроков очень важно – ведь оно воплощается и в повышение эффективности процесса подготовки кадров, и в вовлечение соотечественников в занятия физической культурой и спортом», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.