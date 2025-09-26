Скидки
Форвард «Шанхая» Спунер: чувствуем себя хозяевами на «СКА Арене»

Комментарии

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер высказался об игре в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

– Чувствуете ли вы себя хозяевами на «СКА Арене»?
– Да, в целом мы видим большое количество болельщиков. Больше, чем мы изначально ожидали. Первая игра против СКА была достаточно напряжённой, потому что они ранее играли на этой арене, а мы – новая команда. Но в конце концов мы выиграли.

Кроме того, это было весело, атмосфера была хорошая, так что надеюсь, что всё будет лучше и лучше. Я думаю, что если мы продолжим выигрывать, то у нас будет больше фанатов, — цитирует Спунера «Спорт день за днём».

Новости. Хоккей
