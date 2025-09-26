Скидки
Александр Хмелевски провёл первую тренировку в «Ак Барсе»

Нападающий Александр Хмелевски провёл первую тренировку на льду в составе «Ак Барса». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба, опубликовав несколько фотографий форварда.

«Саша Хмелевски с нами», — говорится в сообщении казанцев в телеграм-канале.

Напомним, 26-летний американский нападающий с 2022 года выступал за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб объявил об обмене форварда «Ак Барс». Взамен «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка. Двумя днями позднее казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с Хмелевски.

