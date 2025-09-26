Скабелка: было бы здорово видеть Радулова в КХЛ ближайшие 10 лет

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка заявил, что 39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов может играть до 53 лет.

«Ягр играет в 53 года, значит и Радулов тоже сможет (смеётся). Лучше спросите об этом у самого Александра. Он лучше меня понимает состояние своего здоровья. Но было бы здорово видеть его в КХЛ в течение ближайших 10 лет», – приводит слова Скабелки Metaratings.

Напомним, Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам последнего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в плей-офф на счету нападающего 16 (7+9) очков в 21 матче. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне Александр набрал 10 (6+4) очков в восьми матчах.