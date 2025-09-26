Скидки
Владимир Плющев: игроки «Салавата» — молодцы, бьются, несмотря на потери в составе

Владимир Плющев: игроки «Салавата» — молодцы, бьются, несмотря на потери в составе
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о старте «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ, похвалив игроков уфимского клуба за самоотдачу.

«Изменения начались с конца прошлого сезона. Хоккеисты покидают команду — это объяснимо. Всё зависит от того, какие задачи перед командой стоят. Глупо ставить цель — просто поиграть в КХЛ. Она должна быть чуть выше, чем то, что реально может осуществить тот или иной спортсмен. Это нормально. А «Салават» — молодцы, они бьются, несмотря на потери в составе», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

В семи матчах КХЛ уфимский клуб набрал четыре очка и расположился на последнем, 11-м месте, в турнирной таблице Восточной конференции.

