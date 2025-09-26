Скидки
«Ничего не выиграю. Всё потеряю». Владелец «Миннесоты» — о новом контракте Капризова

Комментарии

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд отказался дать развёрнутый ответ на вопрос о возможном новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова.

«Я же сказал, что не собираюсь говорить о Кирилле. Я действительно серьёзно. Ничего не выиграю. Всё потеряю», — приводит слова Лейпольда The Athletic.

Напомним, ранее хоккеист отклонил предложение «Миннесоты» о продлении контракта на восемь лет и $ 126 млн.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Уайлд» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросив 25 шайб и сделав 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

