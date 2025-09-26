Скидки
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
18:30 Мск
Хоккей Новости

Защитник «Автомобилиста» Бусыгин — об удалениях: нужно чуть-чуть попроще играть — и всё

Защитник «Автомобилиста» Ярослав Бусыгин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» и высказался об удалениях екатеринбургского клуба. Встреча состоится сегодня, 26 сентября, и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

– Какие ожидания от предстоящего матча с «Локомотивом»?
– Явно будет хорошая игра. «Локомотив» – хороший соперник, боевой, чемпион прошлого сезона. Будет интересно. Нужно выходить и побеждать.

– Насколько сейчас заряжен коллектив на матч с действующим чемпионом?
– Мы проиграли два предыдущих матча, и сейчас будет абсолютно другой настрой, другое желание. Тем более такой соперник, что хочется переломить вот эти два поражения и выиграть. Поэтому будем выходить заряженными и побеждать.

– После каждой игры и игроки, и тренер говорят, что нужно убирать ненужные удаления. Но пока это, так скажем, не очень получается. Как ты считаешь, за счёт чего можно решить эту проблему?
– Дорабатывать ногами и играть по правилам. Сейчас у нас такие правила, что практически любое неудачное касание может привести к удалению, любое постукивание, подбивка – это две минуты. Поэтому нужно чуть-чуть попроще играть — и всё, – приводит слова Бусыгина сайт «Автомобилиста».

