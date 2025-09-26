Скидки
Сидни Кросби занял 13-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ по мнению TSN

TSN продолжил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов НХЛ предстоящего сезона-2025/2026. Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занял 13-е место в списке. Отметим, россиян в представленном топ-10 нет.

Список игроков, занявших места с 11-го по 20-е:

11. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс»;
12. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;
13. Сидни Кросби, «Питтсбург»;
14. Митчелл Марнер, «Вегас»;
15. Микко Рантанен, «Даллас Старз»;
16. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
17. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
18. Сэм Райнхарт, «Флорида»;
19. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс»;
20. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс».

