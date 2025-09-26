Новичок «Салавата» Кулик: в Уфе очень хорошая организация, есть всё, что нужно для работы

32-летний защитник Евгений Кулик прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев». Во вторник, 23 сентября, уфимский клуб подписал Кулика до конца сезона.

– Всё отлично. Давно не тренировался с командой, пару-тройку дней нужно втянуться, вспомнить всё. В бытовом плане всё супер, ребята приняли хорошо, многих знаю. Очень хорошая организация, хорошая раздевалка. Есть всё, что нужно для работы.

– Насколько непривычно было проходить так предсезонку? Привыкли всегда находиться в команде.

– Да, необычный опыт. Первый раз, когда я оказался без команды. Но что поделать, каждый может с этим столкнуться. Готовился сам. Конечно, это не совсем полноценная предсезонка, но буду добирать форму.

– Насколько долго раздумывали над предложением «Салавата Юлаева»?

– Хотелось уже работать, выйти из дома. Так что быстро посовещался с родными и решил, что надо ехать, – приводит слова Кулика сайт клуба.