Пятый номер драфта НХЛ защитник «Монреаля» Райнбахер выбыл на четыре недели из-за травмы

Защитник «Монреаль Канадиенс» Давид Райнбахер выбыл на четыре недели из-за перелома пястной кости, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Райнбахер, выбранный под пятым номером в общем зачёте на драфте НХЛ 2023 года, набрал 11 (4+7) очков в 24 играх за «Лаваль» в Американской хоккейной лиге в минувшем сезоне. Защитник также отдал две передачи в трёх матчах за сборную Австрии в квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

В сезоне-2023/2024 Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 11 (1+10) очков в 18 играх при показателе полезности «-15». Также на его счету четыре матча за «Лаваль» и 5 (2+3) очков.