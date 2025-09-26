Александр Барков перенёс операцию на правом колене, форвард может пропустить весь сезон

Нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков перенёс операцию в связи с травмой правого колена, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера «пантер» Пола Мориса.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, в клубе готовятся к тому, что нападающий пропустит весь сезон. Хоккеист получил травму на первой тренировке в четверг, 25 сентября. Барков пытался обыграть защитника Нико Микколу, однако неудачно подвернул ногу и столкнулся с ним, после чего Миккола упал на капитана.

В сезоне-2024/2025 29-летний Барков провёл 90 матчей за «Флориду», в которых забил 23 гола и сделал 63 результативные передачи. Вместе с командой во второй раз выиграл Кубок Стэнли.