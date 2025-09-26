Скидки
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
18:30 Мск
Хоккей

«Выпил таблетки от простуды». Голышев высказался о своей положительной допинг-пробе

«Выпил таблетки от простуды». Голышев высказался о своей положительной допинг-пробе
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, как в его организме оказался запрещённый препарат. Вчера, 25 сентября, стало известно, что форвард дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Он может вернуться на лёд 18 октября.

— Объясните, как с вами вообще это получилось? Почему у вас нашли запрещённые вещества? Каких ошибок нужно избегать?
— Понятно, свою еду нельзя оставлять без присмотра. Ну и всё такое, не могу давать какие‑то лайфхаки и ценные советы, чтобы в такие истории не попадать. Тем более они в хоккее стали происходить довольно‑таки часто. Однако за всех парней переживаю. Хочу им пожелать удачи. И думаю, всё у них будет хорошо.

Нюансы своей истории не могу раскрывать в интересах дела. Но если немного конкретики, то я просто болел. Выпил таблетки от простуды, и все же знают, что у меня был найден псевдоэфедрин. Принимал лекарство. Это было перед последним матчем регулярки, когда мы знали, что выходим на «Ак Барс».

Играл полубольной, хотел подготовиться к встречам плей‑офф. По особенностям моего организма так получилось, что один препарат столкнулся с другим, и получилась химическая реакция, которая как раз и дала большую концентрацию. Однако я в принципе не принимал и не думал принимать ничего запрещённого, — приводит слова Голышева «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 встреч, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

«Автомобилист» подтвердил возвращение Голышева в КХЛ с 17 октября 2025 года
