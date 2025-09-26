Макдэвид возглавил топ-50 игроков НХЛ по мнению TSN, Кучеров и Капризов — в первой десятке

TSN завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов НХЛ предстоящего сезона-2025/2026, представив топ-10. Возглавил список нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В топ-10 также вошли два россиянина: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял пятое место, и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (восьмая строчка).

Список игроков, занявших места с 1-го по 10-е:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;

4. Кейл Макар, «Колорадо»;

5. Никита Кучеров «Тампа»;

6. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

8. Кирилл Капризов, «Миннесота»;

9. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;

10. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».