Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид возглавил топ-50 игроков НХЛ по мнению TSN, Кучеров и Капризов — в первой десятке

Макдэвид возглавил топ-50 игроков НХЛ по мнению TSN, Кучеров и Капризов — в первой десятке
Аудио-версия:
Комментарии

TSN завершил публикацию рейтинга из 50 лучших хоккеистов НХЛ предстоящего сезона-2025/2026, представив топ-10. Возглавил список нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В топ-10 также вошли два россиянина: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который занял пятое место, и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (восьмая строчка).

Список игроков, занявших места с 1-го по 10-е:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»;
4. Кейл Макар, «Колорадо»;
5. Никита Кучеров «Тампа»;
6. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
8. Кирилл Капризов, «Миннесота»;
9. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
10. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

Материалы по теме
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android