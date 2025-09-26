«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд

Сегодня, 26 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На второй минуте нападающий Ник Меркли забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На третьей минуте форвард Адам Кленденинг удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте нападающий Гейдж Куинни забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 54-й минуте форвард «Лады» Андрей Чивилёв сократил отставание. На 57-й минуте нападающий Спенсер Фу забил четвёртый гол «драконов».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла восемь матчей, в которых набрала три очка, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10-ю очками после восьми встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.