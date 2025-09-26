Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Шанхайские Драконы, результат матча 26 сентября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Куинни, Кленденинг) – 01:28 (5x4)     0:2 Куинни (Кленденинг, Спунер) – 02:08 (5x4)     0:3 Куинни (Спунер, Рендулич) – 33:07 (5x4)     1:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 53:15 (5x5)     1:4 Фу (Саттер, Сомерби) – 56:39 (en)    

На второй минуте нападающий Ник Меркли забил первый гол и вывел «драконов» вперёд. На третьей минуте форвард Адам Кленденинг удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте нападающий Гейдж Куинни забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 54-й минуте форвард «Лады» Андрей Чивилёв сократил отставание. На 57-й минуте нападающий Спенсер Фу забил четвёртый гол «драконов».

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла восемь матчей, в которых набрала три очка, и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 10-ю очками после восьми встреч располагаются на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android