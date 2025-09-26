Скидки
Локомотив — Автомобилист. Прямая трансляция
18:30 Мск
39-летний Александр Радулов забросил четвёртую шайбу за два матча

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забросил четвёртую шайбу за два матча и уже седьмую в сезоне. 39-летний форвард отличился в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». После второго периода — счёт 1:0 в пользу «железнодорожников».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
1 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 А. Радулов (Елесин, Сурин) – 21:55 (5x5)     1:1 Бывальцев (Каштанов, Буше) – 42:43 (5x5)    

Александр отметился голом на 22-й минуте и открыл счёт во встрече. Ему ассистировали Александр Елесин и Егор Сурин. Ранее Радулов записал на свой счёт три шайбы в матче с «Сочи» (5:0).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, 39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина.

Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, оформившим хет-трик в КХЛ
