Главная Хоккей Новости

Локомотив — Автомобилист, результат матча 26 сентября 2025 года, счёт 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 А. Радулов (Елесин, Сурин) – 21:55 (5x5)     1:1 Бывальцев (Каштанов, Буше) – 42:43 (5x5)     2:1 Сурин (Иванов, Елесин) – 49:05 (5x5)     2:2 Горбунов (Кизимов, Шаров) – 56:07 (5x4)     3:2 Гернат (Шалунов, Каюмов) – 60:22 (3x3)    

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте форвард Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Видео
39-летний Александр Радулов забросил четвёртую шайбу за два матча
