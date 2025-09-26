«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Автомобилист» в овертайме

Сегодня, 26 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте нападающий Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте форвард Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.