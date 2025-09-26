Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью»

Сегодня, 26 сентября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
В составе минчан отличились Роб Хэмилтон, Вадим Шипачёв (дважды) и Виталий Пинчук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Кирилл Танков и Иоаннис Калдис.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с восемью очками после девяти встреч располагается на девятой строчке Запада.
- 26 сентября 2025
