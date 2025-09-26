Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Северсталь, результат матча 22 сентября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Шипачёва принёс минскому «Динамо» победу над «Северсталью»
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь» из Череповца. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5)     2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4)     2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5)     3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5)     4:2 Пинчук – 58:21 (en)    

В составе минчан отличились Роб Хэмилтон, Вадим Шипачёв (дважды) и Виталий Пинчук. За «Северсталь» заброшенными шайбами отметились Кирилл Танков и Иоаннис Калдис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло восемь матчей, в которых набрало 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с восемью очками после девяти встреч располагается на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
