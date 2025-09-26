«Коламбус» выставил вратаря Ивана Федотова на драфт отказов спустя 12 дней после обмена

«Коламбус Блю Джекетс» поместил российского вратаря Ивана Федотова на драфт отказов, сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон в социальной сети Х. В течение 24 часов хоккеиста сможет забрать любой клуб НХЛ. Если этого не произойдет, то «Коламбус» сможет отправить Федотова в фарм-клуб.

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии Флайерз». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026.

Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх ‑ 2022.

В 2022 году Федотов заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. По завершении службы вратарь подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА и провёл сезон-2023/2024 в армейском клубе, после чего перешёл в «Филадельфию».