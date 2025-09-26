Стаал высказался о возвращении в НХЛ игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал ответил на вопрос о возвращении в НХЛ пяти бывших игроков молодёжной сборной Канады, оправданных по делу о сексуальном насилии.

«Эти ребята прошли через всё это и вышли оправданными. Уверен, все они сожалеют о том, что произошло, но двигаются вперёд и продолжают жить дальше. Все совершают ошибки, включая меня. В 18 лет я совершил много глупостей, попал в тюрьму. Из-за этого мне пришлось пережить много дерьма, это было совсем не весело», — приводит слова Стаала The Athletic.

Джордан был арестован за нарушение общественного порядка на мальчишнике своего брата Эрика в 2007 году и воспрепятствование судебному процессу.

Напомним, в мае 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018-го неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады. В июле 2025 года Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными.