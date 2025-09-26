Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жерар Галлан оценил победу «Шанхайских Драконов» над «Ладой»

Жерар Галлан оценил победу «Шанхайских Драконов» над «Ладой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Ладой» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Куинни, Кленденинг) – 01:28 (5x4)     0:2 Куинни (Кленденинг, Спунер) – 02:08 (5x4)     0:3 Куинни (Спунер, Рендулич) – 33:07 (5x4)     1:3 Чивилёв (Кугрышев, Романов) – 53:15 (5x5)     1:4 Фу (Саттер, Сомерби) – 56:39 (en)    

«Очень хорошая игра для нашей команды. Здорово сработала бригада большинства, которая стала главной причиной нашей победы сегодня. Хорошо сработала и спецбригада меньшинства. Нужно отдать должное команде соперника: они хорошо играли, особенно в равных составах. Также наш вратарь совершил достаточно ключевых сэйвов, держал нас в игре, так что это сегодня наш игрок матча.

Не скажу, что у нас были особо сильные эмоции в первом периоде, ведь эмоции – часть хоккея. Обе команды удалялись в первом периоде, поэтому у всех были шансы в большинстве – мы свои реализовали. Ну и наше меньшинство сработало, не дали сопернику реализовать свои шансы. Как мы улучшили своё большинство? В последних трёх-четырёх матчах мы действительно улучшили этот компонент. Сегодня шайба хорошо двигалась, в основном, здесь всё как у всех. Мы разбираем спецбригады соперника, работаем над этим. Когда получается, когда – нет. Сегодня, считаю, показали свою лучшую игру в большинстве», — приводит слова Галлана сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» в гостях обыграли «Ладу», у тольяттинцев седьмое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android