Жерар Галлан оценил победу «Шанхайских Драконов» над «Ладой»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Ладой» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень хорошая игра для нашей команды. Здорово сработала бригада большинства, которая стала главной причиной нашей победы сегодня. Хорошо сработала и спецбригада меньшинства. Нужно отдать должное команде соперника: они хорошо играли, особенно в равных составах. Также наш вратарь совершил достаточно ключевых сэйвов, держал нас в игре, так что это сегодня наш игрок матча.

Не скажу, что у нас были особо сильные эмоции в первом периоде, ведь эмоции – часть хоккея. Обе команды удалялись в первом периоде, поэтому у всех были шансы в большинстве – мы свои реализовали. Ну и наше меньшинство сработало, не дали сопернику реализовать свои шансы. Как мы улучшили своё большинство? В последних трёх-четырёх матчах мы действительно улучшили этот компонент. Сегодня шайба хорошо двигалась, в основном, здесь всё как у всех. Мы разбираем спецбригады соперника, работаем над этим. Когда получается, когда – нет. Сегодня, считаю, показали свою лучшую игру в большинстве», — приводит слова Галлана сайт КХЛ.