Главный тренер «Лады» Десятков: кто-то потерял чувство страха за своё рабочее место

Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами» (1:4). В этой встрече команда из Тольятти потерпела седьмое поражение кряду.

«Знаете, если опять искать позитив – при игре «пять на пять» мы сегодня выиграли. А вот работа спецбригад была безобразная, большинство и меньшинство. Мы этому уделяем, опять же, в силу ограниченного времени, сколько нам удаётся. Не хватает нам игроков, которые сейчас в лазарете. Надеемся, с выходом Михайлова и Алтыбармакяна что-то наладим в большинстве, потому что это ни в какие ворота. Как и меньшинство. Что и показала игра. Удаляться и привозить дешёвые удаления не позволим никому. Удаления в чужой зоне, за нарушение численного состава – это идёт во вред результату и команде.

На выезд поедут все, в том числе и Михайлов. Команда встряхивается, в моменте поменяли тренера. Новый тренер приходит, хочет видеть то, о чём вы говорите – желание биться, отыгрываться. В моменте это происходит, потом гаснут. Есть хирургические методы, которые не хочется делать, но придётся. Чтобы люди понимали, это не просто так, не безнаказанность.

Почему тренер должен терять работу, а спортсмены с горочки катиться? Такого быть не должно. Просто кто-то потерял чувство опасности, страха за своё рабочее место. Им нужно задуматься. Быстрые голы? Знали бы причину, убрали бы. Поменяли перед игрой сочетания, выходы, акцент на этом сделали. Но сразу удаление — и получаем гол. Причём удаление в чужой зоне. А так, конечно, честно говоря, думал, процесс оживления и налаживания игры будет побыстрее. Вроде бы в равных составах эпизодами игра есть, но это только эпизоды и моменты. Нас это, конечно, не устраивает, нужно добавлять во всех компонентах. Однако времени потренироваться даже нет. Завтра улетаем, а послезавтра – игра», — приводит слова Десяткова сайт КХЛ.