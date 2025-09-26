«Тебе лучше постараться». Флёри пошутил в адрес российского вратаря «Питтсбурга» Мурашова

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри, подписавший пробный контракт с «Питтсбург Пингвинз», иронично ответил, какой совет бы дал молодым вратарям команды Сергею Мурашову и Филипу Ларссону.

«Тебе лучше постараться, потому что я пришёл занять твоё место», — приводит слова Флёри журналистка Келси Сурмач в социальной сети Х.

«Питтсбург» подписал пробный контракт с 40-летним голкипером 12 сентября. Соглашение с хоккеистом рассчитано на одну игру. В мае вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры. Он провёл 22 сезона в НХЛ. Сообщается, что Флёри примет участие в товарищеском матче в ночь на субботу, 27 сентября.