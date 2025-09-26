Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая победа, хотим радовать наших болельщиков. Хороший первый период – и от нас, и от соперника. Затем было много удалений с обеих сторон, рваная игра, трудно было поймать ритм. Здорово завершил голевой момент Мартин Гернат.

Николаев? Мы встречались с тренерами, обсуждали каждого игрока, приняли решение, что лучше для команды. Николаев хорошо тренировался, заслужил шанс. У него было мало времени из-за удалений, но мне понравилась его игра. Полунин сегодня тренировался дополнительно.

«Химия» в тройке Иванова? Тройка Иванова играет на хорошей скорости, агрессивно. Они хороши и в давлении, и в позиционной игре. Парни хорошо находят друг друга пасом. У них классно получается играть вместе. Звено Шалунова возвращает свою игру. Надеемся, звенья выравняются в будущем», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.