Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Локомотива»

Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Николай Заварухин прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 А. Радулов (Елесин, Сурин) – 21:55 (5x5)     1:1 Бывальцев (Каштанов, Буше) – 42:43 (5x5)     2:1 Сурин (Иванов, Елесин) – 49:05 (5x5)     2:2 Горбунов (Кизимов, Шаров) – 56:07 (5x4)     3:2 Гернат (Шалунов, Каюмов) – 60:22 (3x3)    

«Боевой матч, набиваем шишки. Много молодых в составе, у нас вынужденные перестановки, некоторые игроки заболели. Понравились азарт, рисунок игры. Моментами нужно чётче пользоваться. В концовке могли перевернуть игру. Больше всего понравились горящие глаза парней.

Заболевшие? Макс Денежкин должен был играть, он как раз и заболел. Момент с Горбуновым? Мы не могли забить «пять на четыре», выпустили шестого. Рома здорово сыграл в том моменте. В конце он вообще мог принести победу, но попал в штангу.

Галкин? У нас есть график игры вратарей. Но мы учитывали, что Владимир здорово играет с «Локомотивом» и планировали, что он сыграет с Ярославлем», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

