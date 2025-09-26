Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Локомотива»

Главный тренер «Автомобилиста» из Екатеринбурга Николай Заварухин прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Боевой матч, набиваем шишки. Много молодых в составе, у нас вынужденные перестановки, некоторые игроки заболели. Понравились азарт, рисунок игры. Моментами нужно чётче пользоваться. В концовке могли перевернуть игру. Больше всего понравились горящие глаза парней.
Заболевшие? Макс Денежкин должен был играть, он как раз и заболел. Момент с Горбуновым? Мы не могли забить «пять на четыре», выпустили шестого. Рома здорово сыграл в том моменте. В конце он вообще мог принести победу, но попал в штангу.
Галкин? У нас есть график игры вратарей. Но мы учитывали, что Владимир здорово играет с «Локомотивом» и планировали, что он сыграет с Ярославлем», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
