«Вся банда здесь!» «Питтсбург» опубликовал фото Флёри с Кросби, Малкиным и Летангом

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» в социальной сети Х опубликовала совместную фотографию голкипера Марка-Андре Флёри с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби, нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом.

«Вся банда здесь», — говорится в подписи к фото.

Фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

«Питтсбург» подписал пробный контракт с 40-летним голкипером 12 сентября. Соглашение с хоккеистом рассчитано на одну игру. В мае вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры. Он провёл 21 сезон в НХЛ. Сообщается, что Флёри примет участие в товарищеском матче с «Коламбус Блю Джекетс», 28 сентября. В составе «Питтсбурга» канадец выиграл все три чемпионских титула, а в составе «Вегаса» завоевал «Везина Трофи» — 2021.

