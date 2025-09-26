Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Северсталью»

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Северсталью»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5)     2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4)     2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5)     3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5)     4:2 Пинчук – 58:21 (en)    

«Соперник хорошо катается, игроки «Северстали» быстрее. Выстояли. Ещё определяющий момент: в большинстве забросили. Это нам помогло. В третьем периоде отдали инициативу и поработали в обороне. Были моменты у наших ворот, но без нервотрёпки довели до победы.

Мы разбираем соперников, понимаем, за счёт чего можно играть. Вадим [Шипачёв] забросил хорошую шайбу с контратаки. В большинстве сыграл мастеровито, бросил неожиданно. Об этом и говорили», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Комментарии
