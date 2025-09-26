Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Северсталью»
Поделиться
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5) 1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5) 2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4) 2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5) 3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5) 4:2 Пинчук – 58:21 (en)
«Соперник хорошо катается, игроки «Северстали» быстрее. Выстояли. Ещё определяющий момент: в большинстве забросили. Это нам помогло. В третьем периоде отдали инициативу и поработали в обороне. Были моменты у наших ворот, но без нервотрёпки довели до победы.
Мы разбираем соперников, понимаем, за счёт чего можно играть. Вадим [Шипачёв] забросил хорошую шайбу с контратаки. В большинстве сыграл мастеровито, бросил неожиданно. Об этом и говорили», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
00:00
- 26 сентября 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:46
-
22:38
-
22:30
-
21:56
-
21:36
-
21:27
-
20:48
-
20:32
-
20:22
-
19:44
-
19:22
-
18:58
-
18:26
-
18:06
-
17:42
-
17:24
-
16:52
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:47
-
15:30
-
15:13
-
14:46
-
14:22
-
14:05