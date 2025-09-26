Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Северсталью»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Северсталью» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Соперник хорошо катается, игроки «Северстали» быстрее. Выстояли. Ещё определяющий момент: в большинстве забросили. Это нам помогло. В третьем периоде отдали инициативу и поработали в обороне. Были моменты у наших ворот, но без нервотрёпки довели до победы.

Мы разбираем соперников, понимаем, за счёт чего можно играть. Вадим [Шипачёв] забросил хорошую шайбу с контратаки. В большинстве сыграл мастеровито, бросил неожиданно. Об этом и говорили», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.