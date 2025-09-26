Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Ключевым моментом сегодняшнего матча является второй период, где мы получили удаления. Эти удаления перевернули ход матча. Команда «Динамо» располагает исполнителями, игроками, у которых высокое исполнительное мастерство. Собственно говоря, это и повлияло на результат.

— У вас тоже было четыре большинства. Что у вашей команды не получилось при розыгрыше лишнего?

— Возможно, хладнокровия. Возможно, того же мастерства.

— Не сказалось ли, что у вас была уже третья выездная игра?

— Мы никогда не оправдываемся. Третий матч – мы играем. У нас были и моменты, и преимущество было. Это не повлияло на исход матча.

— Следующая игра у вас через неделю опять в Минске. Как будете к ней готовиться? Соперник будет играть, а у вас будет чуть ли не недельная пауза?

— Мы уже привыкли к этому календарю. Он необъясним. Как будем готовиться? Отдохнём. Потренируемся. Прилетим на матч.

— В списках травмированных вашей команды Константин Шостак. Что за травма и как скоро ждать его возвращения в строй?

— Костя начал ледовые тренировки. Скоро уже будет готов к игре, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.