Хоккей

Главный тренер «Северстали» Козырев высказался о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил поражение от минского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5)     2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4)     2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5)     3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5)     4:2 Пинчук – 58:21 (en)    

— Ключевым моментом сегодняшнего матча является второй период, где мы получили удаления. Эти удаления перевернули ход матча. Команда «Динамо» располагает исполнителями, игроками, у которых высокое исполнительное мастерство. Собственно говоря, это и повлияло на результат.

— У вас тоже было четыре большинства. Что у вашей команды не получилось при розыгрыше лишнего?
— Возможно, хладнокровия. Возможно, того же мастерства.

— Не сказалось ли, что у вас была уже третья выездная игра?
— Мы никогда не оправдываемся. Третий матч – мы играем. У нас были и моменты, и преимущество было. Это не повлияло на исход матча.

— Следующая игра у вас через неделю опять в Минске. Как будете к ней готовиться? Соперник будет играть, а у вас будет чуть ли не недельная пауза?
— Мы уже привыкли к этому календарю. Он необъясним. Как будем готовиться? Отдохнём. Потренируемся. Прилетим на матч.

— В списках травмированных вашей команды Константин Шостак. Что за травма и как скоро ждать его возвращения в строй?
— Костя начал ледовые тренировки. Скоро уже будет готов к игре, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.

