Сегодня, 26 сентября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 сентября 2025 года:

«Лада» – «Шанхайские Драконы» — 1:4;

«Локомотив» – «Автомобилист» — 3:2 ОТ;

«Динамо» Мн – «Северсталь» — 4:2.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.