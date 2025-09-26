Результаты матчей ВХЛ на 26 сентября 2025 года

Сегодня, 26 сентября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 сентября 2025 года:

«Омские Крылья» – «Металлург» Нк — 3:4 ОТ;

«Торос» – АКМ — 3:2;

«Молот» – «Рязань-ВДВ» — 4:2;

«Олимпия» – «Дизель» — 1:2;

«Буран» – «Ростов». — 4:5

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».