Результаты матчей МХЛ на 26 сентября 2025 года

В пятницу, 26 сентября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 26 сентября 2025 года:

«Снежные Барсы» – «Белые Медведи» — 3:2;

«Локо-76» – «Мамонты Югры» — 1:2;

МХК «Спартак MAX» – «АКМ Новомосковск» — 4:2;

Академия СКА – МХК «Молот» — 6:2;

МХК «Динамо-Карелия» – «Спутник» — 2:6;

«Крылья Советов» – «Реактор» — 5:4 ОТ.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.