Главный тренер «Флориды» прокомментировал тяжёлую травму Александра Баркова

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о травме финского капитана команды 30-летнего нападающего Александра Баркова.

«Его показатели были заоблачными, он чувствовал себя прекрасно. Прошло 20 минут с начала первой тренировки, мы ещё даже не приступили к чему‑то серьёзному. Он нормально дышал. Это была чистая случайность. Конечно, это пробоина в нашем составе, и её не скрыть. Теперь мы увидим других лидеров в нашей раздевалке. У Баркова нет никаких дублёров, мы все должны заменить его по мере сил», — приводит слова Мориса пресс‑служба НХЛ.

Ранее стало известно, что нападающий Александр Барков 25 сентября получил тяжёлую травму на тренировке «Флориды», подвернув ногу после игрового столкновения. Хоккеист перенёс операцию на правом колене, по предварительным оценкам, он может пропустить весь сезон-2025/206.

