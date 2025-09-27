Скидки
«Флорида» сделала заявление о травме «крестов» Баркова и сроках его восстановления

«Флорида» сделала заявление о травме «крестов» Баркова и сроках его восстановления
Пресс‑служба «Флориды Пантерз» опубликовала заявление о состоянии здоровья капитана команды Александра Баркова. Отмечается, что хоккеист получил повреждение колена на предсезонной тренировке и в пятницу перенёс операцию.

«На вчерашней тренировке у Александра Баркова выявлены повреждения передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки колена. Сегодня ему была успешно выполнена операция. Состояние игрока будет находиться под постоянным наблюдением. Ожидаемый срок восстановления при подобных травмах составляет от семи до девяти месяцев», — говорится в заявлении на официальном сайте «Пантерз».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября и завершится в июне 2026 года, поэтому Барков может пропустить его полностью. 30-летний Барков — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флориды». В прошлом сезоне он набрал 93 (26+67) очка в 90 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей‑офф.

Лидер «Флориды» получил нелепую травму на первой тренировке. Барков пропустит весь сезон?

Лучший снайпер в истории НХЛ:

