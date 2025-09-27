Радулов и Сурин радовались шайбам, вратарь спасал «Автомобилист». Фото победы «Локомотива»

26 сентября в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал «Автомобилист». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 ОТ.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу «Локомотива» на 22-й секунде дополнительного времени забросил Мартин Гернат.