Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов и Сурин радовались шайбам, вратарь спасал «Автомобилист». Фото победы «Локомотива»

Радулов и Сурин радовались шайбам, вратарь спасал «Автомобилист». Фото победы «Локомотива»
Комментарии

26 сентября в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал «Автомобилист». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2 ОТ.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче. На 43-й минуте форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев сравнял счёт. На 50-й минуте Егор Сурин вывел хозяев вперёд. На 57-й минуте Роман Горбунов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу «Локомотива» на 22-й секунде дополнительного времени забросил Мартин Гернат.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android