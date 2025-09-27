«Приятно играть с Тарасенко». Новичок «Миннесоты» Юров — о предсезонной подготовке к НХЛ

Российский новичок «Миннесота Уайлд» Данила Юров рассказал о первом предсезонном этапе подготовки в Национальной хоккейной лиге. Напомним, в мае Юров подписал с «дикарями» трёхлетний контракт новичка. Он был выбран клубом на драфте-2022 под общим номером 24.

«Мне уже полегче, чем в первых двух играх, но игра ещё далеко не идеальна. Есть над чем работать. Сейчас сосредоточусь на борьбе в силовых единоборствах и на скорости принятия решений. В НХЛ много борьбы на льду, все ребята крепкие. Приятно выходить на лёд рядом с Владимиром Тарасенко — я раньше смотрел его игры по телевизору. Стараюсь брать пример с него и других опытных партнёров. Это новый этап в моей жизни. Российские ребята в клубе помогают мне», — приводит слова Юрова пресс-служба «Миннесоты».

21-летний нападающий провёл три предсезонных матча за «дикарей», в которых сделал одну результативную передачу. Регулярный чемпионат НХЛ начнётся 7 октября. В сезоне‑2024/2025 Юров выступал за магнитогорский «Металлург». В регулярном чемпионате КХЛ Данила провёл 46 матчей и набрал 25 (13+12) очков. В пяти играх плей‑офф он отметился одним голом.

