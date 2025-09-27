Гол Грицюка в ворота Сорокина помог «Нью-Джерси» переиграть «Айлендерс» в предсезонке НХЛ
В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гленденинг (Кейси, Халонен) – 02:01 (5x5) 1:1 Гэткомб (Барзал, Деанджело) – 31:30 (5x5) 1:2 Легаре (Крукшенк, Руни) – 48:44 (5x5) 1:3 Грицюк (Коттер, Кейси) – 52:21 (5x5) 2:3 Дюклер (Шефер) – 56:50 (5x5) 2:4 Крукшенк (Легаре, Немец) – 58:57 (en)
Третья шайба «Дэвилз» на 53-й минуте игры, ставшая в итоге победной, на счету российского нападающего Арсения Грицюка. Ворота «Айлендерс» защищал голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 27 бросков в створ (85,19%).
Остальные голы в матче записали на свой счёт Люк Гленденинг («Нью-Джерси»), Марк Гэткомб («Айлендерс»), Натан Легаре («Нью-Джерси»), Энтони Дюклер («Айлендерс») и Ангус Крукшенк («Нью-Джерси»).
