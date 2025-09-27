Гол Грицюка в ворота Сорокина помог «Нью-Джерси» переиграть «Айлендерс» в предсезонке НХЛ

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Третья шайба «Дэвилз» на 53-й минуте игры, ставшая в итоге победной, на счету российского нападающего Арсения Грицюка. Ворота «Айлендерс» защищал голкипер Илья Сорокин, который отразил 23 из 27 бросков в створ (85,19%).

Остальные голы в матче записали на свой счёт Люк Гленденинг («Нью-Джерси»), Марк Гэткомб («Айлендерс»), Натан Легаре («Нью-Джерси»), Энтони Дюклер («Айлендерс») и Ангус Крукшенк («Нью-Джерси»).