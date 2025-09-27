«Тампа» победила «Каролину» в матче с 11 шайбами, у Кучерова результативный пас
Поделиться
В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.
НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гиргенсонс (Бьёркстранд, Стаховяк) – 05:03 (5x5) 2:0 Гиргенсонс (Хедман) – 11:30 (5x5) 2:1 Смит (Лабанк, Судзуки) – 14:46 (5x5) 3:1 Стаховяк (Готье) – 39:05 (5x4) 4:1 Грошев (Джеймс, Дюк) – 43:07 (5x5) 4:2 Трикозов (Робида) – 43:25 (5x5) 4:3 Котканиеми (Надо) – 44:15 (5x5) 5:3 Стаховяк (Мозер, Лундмарк) – 48:55 (5x5) 5:4 Гунлер (Нюстрём, Робида) – 50:00 (5x5) 6:4 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 52:27 (5x4) 6:5 Надо (Смит) – 59:48 (6x5)
Российские нападающие Максим Грошев («Тампа») и Глеб Трикозов («Каролина») отметились заброшенными шайбами. В активе лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова результативная передача. Ворота «Харрикейнз» защищал российский голкипер Амир Мифтахов.
Остальные голы в матче записали на свой счёт Земгус Гиргенсонс (дубль), Войцех Стаховяк (дубль) и Оливер Бьёркстранд (все — «Тампа»), а также Дживани Смит, Еспери Котканиеми, Ноэль Гунлер и Брэдли Надо в составе «Каролины».
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
04:38
-
04:25
-
03:50
-
03:15
-
02:12
-
00:00
- 26 сентября 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:46
-
22:38
-
22:30
-
21:56
-
21:36
-
21:27
-
20:48
-
20:32
-
20:22
-
19:44
-
19:22
-
18:58
-
18:26
-
18:06
-
17:42
-
17:24
-
16:52
-
16:34
-
16:14
-
16:00
-
15:47