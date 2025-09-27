Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Каролина Харрикейнз, результат матча 27 сентября 2025, счет 6:5, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Тампа» победила «Каролину» в матче с 11 шайбами, у Кучерова результативный пас
В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Гиргенсонс (Бьёркстранд, Стаховяк) – 05:03 (5x5)     2:0 Гиргенсонс (Хедман) – 11:30 (5x5)     2:1 Смит (Лабанк, Судзуки) – 14:46 (5x5)     3:1 Стаховяк (Готье) – 39:05 (5x4)     4:1 Грошев (Джеймс, Дюк) – 43:07 (5x5)     4:2 Трикозов (Робида) – 43:25 (5x5)     4:3 Котканиеми (Надо) – 44:15 (5x5)     5:3 Стаховяк (Мозер, Лундмарк) – 48:55 (5x5)     5:4 Гунлер (Нюстрём, Робида) – 50:00 (5x5)     6:4 Бьёркстранд (Гюнцель, Кучеров) – 52:27 (5x4)     6:5 Надо (Смит) – 59:48 (6x5)    

Российские нападающие Максим Грошев («Тампа») и Глеб Трикозов («Каролина») отметились заброшенными шайбами. В активе лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова результативная передача. Ворота «Харрикейнз» защищал российский голкипер Амир Мифтахов.

Остальные голы в матче записали на свой счёт Земгус Гиргенсонс (дубль), Войцех Стаховяк (дубль) и Оливер Бьёркстранд (все — «Тампа»), а также Дживани Смит, Еспери Котканиеми, Ноэль Гунлер и Брэдли Надо в составе «Каролины».

