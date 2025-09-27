«Тампа» победила «Каролину» в матче с 11 шайбами, у Кучерова результативный пас

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:5.

Российские нападающие Максим Грошев («Тампа») и Глеб Трикозов («Каролина») отметились заброшенными шайбами. В активе лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова результативная передача. Ворота «Харрикейнз» защищал российский голкипер Амир Мифтахов.

Остальные голы в матче записали на свой счёт Земгус Гиргенсонс (дубль), Войцех Стаховяк (дубль) и Оливер Бьёркстранд (все — «Тампа»), а также Дживани Смит, Еспери Котканиеми, Ноэль Гунлер и Брэдли Надо в составе «Каролины».