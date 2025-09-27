Победная шайба Арсения Грицюка в ворота Ильи Сорокина в матче «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оформил победный гол в выездном предсезонном матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Гленденинг (Кейси, Халонен) – 02:01 (5x5) 1:1 Гэткомб (Барзал, Деанджело) – 31:30 (5x5) 1:2 Легаре (Крукшенк, Руни) – 48:44 (5x5) 1:3 Грицюк (Коттер, Кейси) – 52:21 (5x5) 2:3 Дюклер (Шефер) – 56:50 (5x5) 2:4 Крукшенк (Легаре, Немец) – 58:57 (en)
На 53-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Дэвилз» Грицюк забросил третью шайбу своей команды в ворота российского голкипера Ильи Сорокина, который провёл полный матч за «Айлендерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
После ошибки защитников «островитян» на чужой синей линии Грицюк убежал один на один с вратарём и поразил ворота с добивания после отражённого Сорокиным первого броска, опередив защитников.
