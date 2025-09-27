Дебютный гол Орлова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вегасом»

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
Счёт в начале второго периода открыл российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Ему ассистировали Александер Веннберг и Итан Кардуэлл. Спустя несколько минут канадский форвард гостей Коул Швиндт счёт сравнял.
В начале третьего отрезка гости вновь отличились — в их составе забил Лукас Кормье, установив окончательный счёт матча и принеся своему клубу победу.
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 27 из 29 бросков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
