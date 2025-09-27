Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дебютный гол Орлова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вегасом»

Дебютный гол Орлова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вегасом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Орлов (Веннберг, Кардуэлл) – 24:48 (5x4)     1:1 Швиндт – 28:15 (5x5)     1:2 Кормье (Брабенец, Боуман) – 45:12 (5x5)    

Счёт в начале второго периода открыл российский защитник хозяев Дмитрий Орлов. Ему ассистировали Александер Веннберг и Итан Кардуэлл. Спустя несколько минут канадский форвард гостей Коул Швиндт счёт сравнял.

В начале третьего отрезка гости вновь отличились — в их составе забил Лукас Кормье, установив окончательный счёт матча и принеся своему клубу победу.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 27 из 29 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
100 россиян в тренировочных лагерях НХЛ! Полный гид по нашим на предсезонке
100 россиян в тренировочных лагерях НХЛ! Полный гид по нашим на предсезонке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android