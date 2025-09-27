Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Сиэтл Кракен, результат матча 27 сентября 2025, счет 4:2, предсезонный матч НХЛ 2025-2026

«Ванкувер» переиграл «Сиэтл» в предсезонке НХЛ с ассистом Кирилла Кудрявцева
Комментарии

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Нюман (Драгичевич) – 02:19 (5x5)     0:2 Джагнот (Уинтертон, Майерс) – 27:00 (5x5)     1:2 Кутс (Леккеримяки, Кудрявцев) – 29:10 (5x5)     2:2 Гронек – 40:39 (5x5)     3:2 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 52:32 (5x4)     4:2 Кейн – 58:49 (en)    

К середине второго периода «Сиэтл» был впереди со счётом 2:0 благодаря шайбам Яни Нюмана и Тайсона Джагнота, однако «Кэнакс» перевернули ход игры голами Брэйдена Кутса, Филипа Гронека, Джейка Дебраска и Эвандера Кейна (в пустые ворота).

В первой ответной шайбе «Ванкувера» результативным пасом отметился российский защитник Кирилл Кудрявцев.

Материалы по теме
Ассист Кудрявцева помог «Ванкуверу» победить «Калгари» с Просветовым в воротах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android