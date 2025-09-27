«Ванкувер» переиграл «Сиэтл» в предсезонке НХЛ с ассистом Кирилла Кудрявцева

В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

К середине второго периода «Сиэтл» был впереди со счётом 2:0 благодаря шайбам Яни Нюмана и Тайсона Джагнота, однако «Кэнакс» перевернули ход игры голами Брэйдена Кутса, Филипа Гронека, Джейка Дебраска и Эвандера Кейна (в пустые ворота).

В первой ответной шайбе «Ванкувера» результативным пасом отметился российский защитник Кирилл Кудрявцев.