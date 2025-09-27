«Ванкувер» переиграл «Сиэтл» в предсезонке НХЛ с ассистом Кирилла Кудрявцева
В ночь с 26 на 27 сентября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2025, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Нюман (Драгичевич) – 02:19 (5x5) 0:2 Джагнот (Уинтертон, Майерс) – 27:00 (5x5) 1:2 Кутс (Леккеримяки, Кудрявцев) – 29:10 (5x5) 2:2 Гронек – 40:39 (5x5) 3:2 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 52:32 (5x4) 4:2 Кейн – 58:49 (en)
К середине второго периода «Сиэтл» был впереди со счётом 2:0 благодаря шайбам Яни Нюмана и Тайсона Джагнота, однако «Кэнакс» перевернули ход игры голами Брэйдена Кутса, Филипа Гронека, Джейка Дебраска и Эвандера Кейна (в пустые ворота).
В первой ответной шайбе «Ванкувера» результативным пасом отметился российский защитник Кирилл Кудрявцев.
